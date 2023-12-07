البورصة تواصل التراجع مع نهاية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.07% إلى مستوى 24686 نقاط، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.18%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.93%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 365.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 317 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 48.2 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.69% إلى مستوى 24704 نقاط، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.