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البورصة تواصل التراجع مع نهاية تعاملات اليوم الخميس

02:44 م الخميس 07 ديسمبر 2023

المؤشر الرئيسي للبورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.07% إلى مستوى 24686 نقاط، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.18%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.93%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 365.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 317 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 48.2 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.69% إلى مستوى 24704 نقاط، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.

المؤشر الرئيسي للبورصة البورصة تواصل التراجع الأسهم الصغيرة والمتوسطة تعاملات المستثمرين

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