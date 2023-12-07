"يو إي فاينانس" تقود تحالف مصرفي لتمويل مجموعة الحاذق بـ 745 مليون جنيه

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة يو إي فاينانس، إحدى شركات مجموعة آرابيا إنفستمنتس هولدنج، عن صرف الشريحة الثانية من عقد تمويل "مجموعة الحاذق" بقيمة 132 مليون جنيه.

وقال أحمد شعراوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة يو إي فاينانس، في بيان اليوم الخميس، إن الشركة نجحت في تدبير تمويلًا لصالح مجموعة الحاذق بقيمة إجمالية تبلغ 745 مليون جنيه.

وأضاف شعراوي، أن الشركة نجحت في تكوين تحالف يضم 4 شركات، هما شركة التوفيق للتأجير التمويلي، وشركة كايرو ليس، وشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل، وشركة أور للتأجير التمويلي.

وتتوزع عملية التمويل بين الشركات الأربعة كالآتي، شركة يو إي فاينانس بقيمة 60.766 مليون جنيه، وشركة التوفيق للتأجير التمويلي بقيمة 333.83 مليون جنيه، وشركة أبوظبي الإسلامي للتمويل بقيمة 182.3 مليون جنيه، وشركة كايرو ليس بقيمة 121.53 مليون جنيه، وشركة أور للتأجير التمويلي بقيمة 76.56 مليون جنيه، بحسب شعراوي في البيان.

وأشار شعراوي، إلى أن مجموعة الحاذق حصلت على الشريحة الثانية من التمويل لمواكبة التوسعات التي تشهدها في مجال التطوير العقاري، في ضوء إقبال عملائها على شراء الوحدات السكنية والتجارية بمشروعاتها.