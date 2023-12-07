"هاينز" ترفع سعر كيس الكاتشب إلى جنيهين بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، إن شركة هاينز رفعت سعر كيس الكاتشب "الكبير" وزن 16 جرام إلى جنيهين بدءا من اليوم مقابل جنيه قبل الزيادة.

وأوضح المنوفي، أن سعر العبوة جملة التي تحتوي على 96 كيس ارتفع إلى 147 جنيها، مقابل 76 جنيها قبل الزيادة.

وشركة هاينز شركة أمريكية لتصنيع الأغذية، تأسست الشركة من قبل هنري جون هاينز في عام 1869. تخصصت في تصنيع آلاف المنتجات الغذائية في مصانعها، وتسوق هذه المنتجات في أكثر من 200 دولة من بينها مصر.