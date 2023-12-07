ارتفاع أسعار السمك البلطي والمكرونة وانخفاض البوري والجمبري في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البوري والجمبري والسبيط والكاليماري بسوق الجملة بالعبور، اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس وفي المقابل ارتفعت أسعار السمك البلطي والمكرونة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 70 و76 جنيها، بارتفاع جنيهين.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 جنيها و105جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 جنيه، و 280 جنيها، بانخفاض 50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 95 و195 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 85 جنيها و115 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.