أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، حسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويعاني سوق مواد البناء من ركود بحركتي البيع والشراء، مما يدفع المصنعون إلى تثبيت الأسعار بسوق التجزئة أو تحريكها في أضيق نطاق.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38755 جنيها، بزيادة 62 جنيها.

سعر طن حديد عز: 40742 جنيها، بتراجع 11 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2263 جنيها، بتراجع 26 جنيها.