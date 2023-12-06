خريطة الأسعار اليوم: زيادة العدس والسمك البلطي وانخفاض السكر والفاصوليا

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار العدس وزيت الذرة في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء بالأسواق مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار السكر، واستقر الذهب بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع:

ارتفاع أسعار العدس وزيت الذرة وانخفاض السكر بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الكوسة والبامية وانخفاض الفاصوليا بسوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار السمك البلطي والمكرونة وانخفاض الكابوريا بسوق العبور اليوم

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)