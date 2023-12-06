رسميا.. إيطاليا تخطر الصين بخروجها من مبادرة "الحزام والطريق"

روما- (د ب أ):

أبلغت الحكومة الإيطالية الصين رسميا، أنها ستخرج من مبادرة "الحزام والطريق"، مما سيوجه ضربة جديدة لطموح بكين بشأن توسيع برنامج استثماراتها الضخم.

وقال أنطونيو تاجاني، وزير الخارجية الإيطالي، في روما اليوم الأربعاء، إن الاتفاقية "لم تسفر عن النتائج المرجوة"، ولم تعد "أولوية"، مضيفا أن الدول التي لم تشارك في الاتفاقية "حققت نتائج أفضل"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج.

كانت جورجا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، تمهد الطريق دبلوماسيا منذ أشهر، لوضع حد للمبادرة التي أطلقها الرئيس الصيني، شي جين بينج.

وتعد إيطاليا الدولة الوحيدة من بين دول مجموعة السبع، التي انضمت إلى الاتفاقية التي تم إطلاقها قبل عقد من الزمان، لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وتوسيع نفوذ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.