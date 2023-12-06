شركة تابعة لساويرس تبدأ التنقيب عن الذهب بمنطقة في الصحراء الشرقية

كتب- مصطفى عيد:

أعلن المهندس نجيب ساويرس بدء شركة "AHK Gold" المملوكة لشركة "In2Metals"- إحدى شركات عائلة ساويرس عن طريق شركة لامانشا- أول أعمال الحفر في منطقة وادي دبور الواقعة في نطاق رخصة الاستكشاف الممنوحة للشركة في عام 2022، بالصحراء الشرقية.

وقال نجيب، عبر تغريدة على موقع إكس اليوم، إن أعمال الحفر الأولية تستهدف حفر 10 آلاف متر في غضون شهرين، على أن يتم توسيع نطاق الحفر في ضوء النتائج المنتظرة.

وأضاف أن ذلك يأتي في ظل الاستراتيجية الجديدة للشركة، والتي تم وضعها بعد إتمام عملية الاستحواذ عليها من جانب شركة "إن تو ميتالز" في أغسطس الماضي، والتي تستهدف تسريع وتيرة الحفر وتوسعة أعمال الاستكشاف في أقصر وقت ممكن باستخدام أحدث التكنولوجيات الحديثة في مجال التعدين.

وتعد منطقة وادي دبور واحدة من 4 مناطق (تتضمن أيضا وادي الجندي، وجبل الشلول، وجبل أم عراضة بمساحة إجمالية حوالي 1566 كيلومتراً) فازت بها شركة AHK Gold في الجولة الأولى من مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020، والتي كانت طرحتها هيئة الثروة المعدنية المصرية في الصحراء الشرقية.

كما فازت الشركة في الجولة الثانية من المزايدة بقطاعين آخرين بمنطقتي بئر أسل، وجبل الميت بمساحة حوالي 350 كيلومتراً مربعاً.

وعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً منذ 10 أيام، مع مسئولي شركة AKH Gold، والذي ضم فينيست موريل المدير الإقليمي، وأحمد سلامة مشرف الاستكشاف بمصر، لمتابعة أعمال الشركة في مصر، بحسب بيان سابق من وزارة البترول.

كانت شركة "In2Metals" وقعت اتفاقية في شهر أغسطس الماضي مع شركة "Elemental Altus"، تتضمن استحواذ الأولى على حصة بنسبة 80.1% في شركة Akh Gold (التي كانت تابعة للثانية) وتولي السيطرة الإدارية عليها، بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي يتم ضخها في أسهم Akh Gold على مدى 4 سنوات.

وبحسب ما ذكره موقع شركة Akh Gold، سيتم استخدام عائدات الاشتراك لتمويل عمليات التنقيب في مشروعات Akh Gold في مصر.

كما تضمنت الصفقة حصول Elemental Altus على 1.5 مليون دولار نقدًا، وعائد صافي قدره 1.5% من صافي عائد الذهب المصهر ("NSR") عبر مشاريع Akh Gold الحالية في مصر، على أن تحتفظ بحصة قدرها 19.9% في Akh Gold عند إتمام اكتتاب "In2Metals" فيها بقيمة 10 ملايين دولار.