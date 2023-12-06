زيادة جديدة في أسعار عملتي بيتكوين وإيثيريوم المشفرتين خلال آخر 24 ساعة

القاهرة- مصراوي:

واصل عدد من العملات الرقمية المشفرة ارتفاعاتها، على رأسها بيتكوين وإيثيريوم، وذلك بعد كسرها مستوى الـ 40 ألف دولار مؤخرا.

وبحسب منصة "كوين ماركت كاب" لتداول العملات المشفرة، ارتفعت عملة بيتكوين لأعلى من مستوى 44 ألف دولار بنسبة زيادة 5.16% خلال آخر 24 ساعة، و15.39% على مدار آخر 7 أيام ليصل إلى نحو 44085 دولارا.

كذلك سجلت عملة إيثيريوم نمواً قدره 2.37% في آخر 24 ساعة وبنسبة 9.73% على مدار آخر أسبوع، لتسجل نحو 2260 دولارا، فيما حققت عملة كاردنو نمواً قدره 11.13% في آخر 24 ساعة، لتسجل 0.4448 دولار، كما سجلت عملة دوجكوين نمواً قدره 14.55% لتسجل 0.1026 دولار.

وتأتي هذه الزيادة استكمالا لموجة الارتفاعات التي تشهدها أسعار عدد من العملات الرقمية خلال الأيام الأخيرة، حيث تجاوز سعر بيتكوين علامة 40 ألف دولار لأول مرة هذا العام يوم الاثنين الماضي، مدعومة بتوقعات الموافقة على الصناديق المتداولة للبيتكوين، والمراهنات على تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية.

وبحسب تقرير سابق لشبكة سي إن بي سي، قال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لشركة الأصول الرقمية Nexo: "الآن بعد أن تمت إعادة النظر في مبلغ 40 ألف دولار لأول مرة منذ ما يقرب من 19 شهرًا، يبدو أن 48 ألف دولار و52 ألف دولار ستكون الخطين المهمين التاليين".

كان مسؤولي لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التقوا مع ممثلين من Grayscale وBlackRock وNasdaq. وفي مذكرة، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة إنها التقت مع Grayscale يوم الخميس الماضي حول التحويل المحتمل لصندوق Grayscale Bitcoin Trust إلى صندوق استثمار متداول، وفقا لسي إن بي سي.

وعزز ذلك الثقة في السوق بأنه قد تتم الموافقة في نهاية المطاف على الصندوق الذي يتداول في بورصات بيتكوين، مما أدى إلى ارتفاع سعر أكبر عملة مشفرة في العالم، بحسب الشبكة.