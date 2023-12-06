سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 6 ديسمبر

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 3156 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3195 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2796 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2396 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 22365 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.