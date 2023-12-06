سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1853 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2382 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2780 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3177 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 22240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2021 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بزيادة 1.33 دولارا بنسبة 0.07% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب