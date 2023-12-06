ارتفاع أسعار الكوسة والبامية وانخفاض الفاصوليا بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الكوسة، والباذنجان البلدي، والبامية في سوق الجملة بالعبور، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، بينما انخفض سعر الفاصوليا، والفلفل الرومي

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 جنيهات و7.5 جنيه.

البطاطس بين 9 جنيهات و15 جنيها.

البصل بين 13 و22 جنيها.

الكوسة بين 10 جنيهات و14 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 4.5 جنيه و8 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 جنيهات و15 جنيها.

الملوخية بين 9 جنيهات و11 جنيها.

الخيار الصوب بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الخيار البلدي بين 9 و10 جنيهات.

البامية بين 35 و45 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5.5 و7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الجوافة بين 5 جنيهات و13 جنيها.

الرمان بين 12 و22 جنيها.