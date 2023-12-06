ساويرس: لم نتقدم للحصول على رخصة بنك رقمي بسبب الشروط

كتب- علاء حجاج:

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إنه لم يتقدم إلى البنك المركزي المصري بطلب للحصول على رخصة بنك رقمي.

وأضاف ساويرس، خلال مؤتمر لشركة شغلني اليوم الأربعاء، إنه لم يتقدم للحصول على رخصة البنك بسبب أن الشروط المطلوبة لم تأتِ على المستوى المأمول.

جاء ذلك خلال مؤتمر شغلني بالقاهرة اليوم لإطلاق مركز توظيف "شغلني" في محافظة سوهاج بالشراكة مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبدعم من المهندس نجيب ساويرس.

كان ساويرس، الذي يشغل منصب العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، قال في يونيو 2021، إن شركته تسعى للحصول على رخصة "ديجيتال بنك" في مصر.

وقالت شركة أوراسكوم المالية القابضة (المنقسمة عن أوراسكوم للاستثمار)، خلال إفصاح لها في أغسطس الماضي، إن إدارة الشركة تدرس مبدئيا مشروع الحصول على رخصة بنك رقمي بالسوق المصري.

كان البنك المركزي أصدر، في يوليو الماضي، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، والتي تضمنت ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه.

وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال، بحسب بيان سابق من البنك المركزي.