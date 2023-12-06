ساويرس ينصح بأداة استثمار مهمة في أوقات الحروب والظروف الاقتصادية الصعبة

كتب- علاء حجاج:

قال المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، إنه منذ عدة سنوات ينصح بالاستثمار في الذهب في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية واندلاع الحروب.

وأضاف ساويرس، خلال مؤتمر لشركة شغلني اليوم الأربعاء، أن الذهب يحافظ على قيمة الاستثمار وينميها.

كما أكد ساويرس دعمه لتكنولوجيا البلوك تشين والتي تستخدم في العملات الرقمية المشفرة قائلا: "أشجع التكنولوجيا نفسها وليست العملات المشفرة.. أنا أستثمر في الذهب".

جاء ذلك خلال مؤتمر شغلني بالقاهرة اليوم لإطلاق مركز توظيف "شغلني" في محافظة سوهاج بالشراكة مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبدعم من المهندس نجيب ساويرس.