شغلني: نهدف لتوفير 10 آلاف وظيفة.. وافتتاح مركز توظيف بالقاهرة خلال 3 أشهر

كتب- علاء حجاج:

قال عمر خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة شغلني للتوظيف، إن شركته تستهدف افتتاح مركز لتقديم خدمات التوظيف في القاهرة خلال 3 أشهر من الآن، وذلك بعد إطلاقها أول مركز توظيف تابع لها في سوهاج، لتقديم خدماتها بالصعيد.

وأضاف خليفة، خلال ملتقى "شغلني" المنعقد اليوم الأربعاء بالقاهرة، أن الشركة تركز على توفير الوظائف بالشكل الهجين، "جزء أونلاين وجزء من خلال النزول للشارع للوصول للباحثين عن العمل".

وردا على سؤال لمصراوي، ذكر خليفة أن الشركة تستهدف توفير نحو 10 آلاف وظيفة، ومن المتوقع أن يتم قبول نحو 20% من المتقدمين لها من أجل الحصول على فرص العمل.

وأشار خليفة إلى أن مركز التوظيف سيقدم تدريبات لتحسين المهارات الشخصية للباحثين عن العمل لتمكينهم من الحصول على الوظيفة المناسبة.

وخلال الجلسة، قال خليفة عن سبب اتجاه الشركة إلى افتتاح مراكز للتوظيف، إن الشباب لا يذهبون للمقابلات الخاصة بالعمل، وذلك بسبب عدم وجود ثقة بين الشباب والوظائف المتاحة أونلاين، بسبب وجود تجارب سيئة لهؤلاء الشباب نتيجة سدادهم للأموال لبعض السماسرة في تجارب سابقة.

وتابع: "لذلك قررنا أن نطلق مراكز توظيف شغلني، والذي من خلاله يمكن للشباب التقدم للوظائف حتى للأشخاص الذين لا يمكنهم القراءة والكتابة، حيث توجد العديد من الوظائف متاحة لهم".

وأوضح خليفة أنه في حال تم قبول الشباب يتم فتح حساب بنكي أو محفظة مالية له للحصول على راتب وظيفته، وفي حال الرفض يتم تدريبه للحصول على وظيفة أخرى.