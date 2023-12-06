سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1859 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2387 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2785 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3182 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 22280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2024 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بزيادة 13.24 دولارا بنسبة 0.66% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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