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سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال تعاملات المساء

09:00 م الثلاثاء 05 ديسمبر 2023

أسعار الذهب اليوم

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القاهرة- مصراوي:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال التعاملات المسائية، عند منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1860 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2391 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2790 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند نحو 3189 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 22320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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