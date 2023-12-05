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BBC

المصرية للاتصالات توضح سبب تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق

05:19 م الثلاثاء 05 ديسمبر 2023

انقطاع خدمة الانترنت

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كتب- علاء حجاج:

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن فريق العمل التابع لها أصلح العطل، ويجري استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية.

وأكدت المصرية للاتصالات أنه سيتم استعادة الخدمة بشكل كامل خلال الساعات القادمة.

كان عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي اشتكوا من انقطاع خدمة الانترنت الأرضي في مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وبعض المحافظات.

تأثر خدمات الإنترنت المصرية للاتصالات أجهزة الشبكة الرئيسية انقطاع خدمة الانترنت

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