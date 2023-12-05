"بالتدريب".. إيتيدا: يمكن توفير فرص عمل بتكلفة لا تتجاوز 60 ألف جنيه

كتب- علاء حجاج:

قال حازم محمد نبيل، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، إن بعض الأبحاث العالمية تشير إلى أن تكلفة توفير فرصة عمل تتراوح بين 20 و30 ألف دولار، وهي تكلفة مرتفعة جدا، لكن بالتدريب والتأهيل يمكن توفير فرص عمل بتكلفة لا تتجاوز 60 ألف جنيه.

وأضاف نبيل، في تصريحات لمصراوي على هامش حفل تخرج الدفعة التاسعة من البرنامج التدريبي لشركة هواوي بالتعاون مع وزارة الاتصالات "بذور من أجل المستقبل" مؤخرا، أن إيتيدا تستهدف مضاعفة صادرات صناعة التعهيد خلال عامين بما يتماشى مع رؤية الدولة، والتي تعتبر هذه الصناعة رافدا مهما من روافد العملة الصعبة للاقتصاد المصري.

وتستهدف إيتيدا زيادة حجم صادرات هذه الصناعة إلى 9 مليارات دولار بنهاية عام 2026، وهو ما لن يتحقق سوى بخلق قاعدة من الشباب ذي قدرة تنافسية مع الدول الأخرى بصناعة التعهيد مثل الهند والفلبين ودول شرق أوروبا، وفقا لنبيل.

وأشار إلى أن شركة هواوي تتعاون مع وزارة الاتصالات في تنفيذ عدد من البرامج التدريبية منذ عدة سنوات، وهو ما يتماشى مع رؤية إيتيدا والوزارة في تأهيل الكوادر الشبابية وتنمية قدراتهم.

وأوضح نبيل أن استراتيجية وزارة الاتصالات تركز على تنمية اقتصاد المعرفة والمبني على الموارد البشرية، ولذلك تعمل على تنمية القدرات البشرية للاستفادة منهم من خلال البرامج التدريبية المتنوعة بالتعاون مع الشركات الكبرى من القطاع الخاص.

وأكد أن تنمية القدرات وتأهيلها تهدف لتكوين كوادر على قدر مناسب من المنافسة في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي، وهو ما يعد جزءا رئيسيا من استراتيجية إيتيدا في صناعة التعهيد التي تم إطلاقها مطلع العام الماضي.

وقال نبيل إن البرامج التدريبية من هواوي بالتعاون مع وزارة الاتصالات تسهم في تخريج كوادر بشرية متدرب على التقنيات الحديثة، والتي يزيد عليها الطلب بالسوق العالمي والمحلي مثل "الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية".

وأضاف نبيل أن إيتيدا لديها عدد من البرامج التدريبية منها برنامج "التدريب من أجل التوظيف"، والذي يشترط أن يتم توظيف نسبة من الشباب التي تدربهم الشركات ضمن البرنامج، وفي حال تم توظيف النسبة المتفق عليها، تتحمل إيتيدا تكلفة البرنامج التدريبي.