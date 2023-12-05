4.4 مليار جنيه صافي ربح البريد المصري خلال العام المالي 2022-2023

كتب- علاء حجاج:

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن مجلس إدارة الهيئة اعتمد ميزانية الهيئة للعام المالي 2022-2023 بصافي فائض 4.4 مليار جنيه، بحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء.

وأضاف فاروق، أن الهيئة حققت 4.4 مليار جنيه صافي أرباح خلال العام المالي الماضي بمعدل نمو وصل إلى 21%، وذلك بإجمالي إيرادات للخدمات يصل إلى 5 مليارات جنيه بمعدل نمو 21% أيضا، وبلغت إيداعات صندوق التوفير 266.3 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي.

وذكر أن الهيئة نجحت خلال الأعوام الثلاثة الماضية في تحقيق العديد من الإنجازات، حيث تم تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي على جميع الإجراءات والمعاملات بما ساهم في تحسين جودة الخدمات وتنوعها.

وأشار فاروق إلى تطوير مكاتب البريد الحالية وإنشاء مكاتب بريد جديدة، إلى جانب سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية؛ بما ساهم بشكل كبير في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

وأوضح أن تنفيذ خطط التطوير والعمل الجاد والاستثمار الأمثل لأصول الهيئة، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري عن طريق التدريب المستمر ورفع كفاءة العاملين، كان له الأثر الكبير في زيادة فرص الهيئة في السوق المصرية وتعزيز قدراتها على المنافسة واسترداد ثقة العملاء والحصة السوقية التي تستحقها الهيئة.