سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر

كتبت- دينا خالد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3168 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3201 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2801 جنيه، والجرام عيار 18 إلى نحو 2401 جنيه.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 22407 جنيهات، بناءً على المستويات المذكورة.ش