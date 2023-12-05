السويدي للتنمية الصناعية توقع عقد تخصيص أرض لمجمع صناعي "جوشي" بالسخنة

القاهرة – مصراوي:

وقعت شركة السويدي للتنمية الصناعية – التابعة لمجموعة السويدي اليكتريك - عقد تخصيص أرض كاملة المرافق بين السويدي للتنمية لإنشاء مجمع صناعي "جوشي " الصينية في السخنة، باستثمارات 8 مليون دولار.

ووفقا للبيان، شهد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك، توقيع عقد تخصيص قطعة أرض بين شركة السويدي للتنمية الصناعية، وشركة جوشي الصينية العاملة في إنتاج "الفايبر جلاس" لإنشاء امتداد للمصنع الحالي داخل مشروع "إندستريا السخنة".

ويستهدف التعاون بين الجانبين إنشاء مجمع صناعي على مساحة 60 ألف متر مربع، كامتداد للمصنع الحالي لمنتجات جوشي المستدامة الصديقة للبيئة الذي يتكون من 4 خطوط إنتاج، بتكلفة استثمارية 920 مليون دولار، وطاقة إنتاجية 350 ألف طن سنويًّا؛ حيث تستثمر جوشي نحو 8 ملايين دولار مستفيدة من الحوافز التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ووفق بيان من الهيئة، فقد تم توقيع عقد تخصيص قطعة أرض صناعية بين شركة السويدي للتنمية الصناعية، إحدى الشركات التابعة لشركة السويدي اليكتريك، وشركة فيوتشرفيرت المملوكة لشركة شرقية هولدينج ليمتد بالإمارات العربية المتحدة.

ويتعلق الاتفاق، بمشروع لإنتاج مواد المغذيات الزراعية على مساحة 127 ألف متر مربع داخل مشروع "السخنة 360”، ويستهدف التعاون بين الطرفين استثمار شركة فيوتشرفيرت مصر ما يصل إلى 50 مليون دولار للمرحلتين الأولى والثانية، لإنتاج مغذيات زراعية بطاقة 300 ألف طن في المرحلة الأولى.