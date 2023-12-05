أبو قير للأسمدة تساهم بـ 45% بمشروع سيتم تحويله لمشروع أخضر

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة أبو قير للأسمدة إنها ستساهم بنسبة 45% في مشروع شركة شمال أبو قير للمغذيات الزراعية، والذي يجري دراسة تحويله إلى مشروع أخضر، من خلال عقد لتوريد الهيدروجين الأخضر لإنتاج الأمونيا الخضراء ونترات النشادر.

وقالت الشركة إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية China Energy International Group لإمكانية تغذية المشروع بالهيدروجين الأخضر كمادة خام بدلا من الغاز الطبيعي.

وستمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول 45% من الشركة أيضا والشركة القابضة للبتروكيماويات 10% وفقا لبيان أبوقير للأسمدة.

وأشارت إلى أن الشركة العالمية للميثانول ومشتقاته – التي تساهم فيها أبو قير للأسمدة بنسبة 35% وحلوان للأسمدة 35% والأهلي كابيتال بـ 30% - هي ضمن تحالف تحالف حكومي يسعى لاستثمار 1.2 مليار دولار لإنتاج الأمونيا من الهيدروجين.