بلتون للتأجير التمويلي توقع أول اتفاقية تخصيم بقيمة 200 مليون جنيه

القاهرة – مصراوي:

أبرمت شركة بلتون للتأجير التمويلىي والتخصيم - التابعة لشركة بلتون القابضة- أول اتفاقية تخصيم مع شركة المجموعة المصرية للاستيراد والتصدير العاملة في توريد وتوزيع المعدات الطبية بقيمة 200 مليون جنيه، وفق بيان من الشركة للبورصة اليوم الثلاثاء.

ومن خلال الاتفاقية ستقوم الشركة بتوفير التمويل اللازم لتغطية الاحتياجات اليومية لعمليات التشغيل الخاصة للمجموعة المصرية للاستيراد والتصدير.

والمجموعة المصرية للاستيراد والتصدير، تأسست عام 1983 وتركز على تجميع وتصنيع وتوزيع المنتجات الطبية وتوفيرها للمستشفيات وهيئات الرعاية الصحية بمصر.