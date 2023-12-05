"سبوتيفاي" تنوي تسريح 17% من موظفيها مع تباطؤ النمو

كتب- علاء حجاج:

أعلنت منصة سبوتيفاي العالمية لبث الموسيقى والصوتيات (مقرها الرئيسي السويد)، نيتها تسريح 17% من قوتها العاملة، في خطوة تهدف إلى خفض تكاليفها والتكيف مع تباطؤ النمو الاقتصادي، بحسب موقع "سي إن بي سي".

وقال دانييل إيك، الرئيس التنفيذي لشركة سبوتيفاي، في رسالة بريد إلكتروني مرسلة إلى الموظفين، إن الشركة كانت تتخذ "إجراءات جوهرية لتقليص التكاليف قدر الإمكان".

وأضاف أن الشركة وظفت عددًا كبيرًا جدًا من الموظفين خلال عامي 2020 و2021، عندما كان رأس المال رخيصًا وكان بإمكان شركات التكنولوجيا استثمار مبالغ كبيرة في توسيع فرق العمل.

وتعادل الجولة الأخيرة من التخفيضات المزمع تنفيذها ما يقرب من 1500 وظيفة، وفقًا لـ "سي إن بي سي".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سبوتيفاي، في مذكرة داخلية لموظفي الشركة: "على مدى العامين الماضيين، ركزنا بشكل كبير على تحويل سبوتيفاي إلى شركة رائعة ومستدامة حقًا - شركة مصممة لتحقيق هدفنا المتمثل في أن نصبح شركة الصوت الرائدة في العالم والتي ستؤدي باستمرار إلى دفع الربحية والنمو في المستقبل".

وتابع قائلا: "مع تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل كبير، أصبح رأس المال أكثر تكلفة".

يأتي ذلك على الرغم من إعلان سبوتيفاي عن أرباح قدرها 70.7 مليون دولار في الربع الثالث من العام الجاري، بسبب انخفاض الإنفاق على التسويق والموظفين.

ورفعت سبوتيفاي أسعار خطط الاشتراك الخاصة بها في وقت سابق من هذا العام، وتوسعت لتشمل ملفات البودكاست والكتب الصوتية.

وتأتي الجولة الأخيرة من عمليات التسريح في أعقاب تخفيضات الوظائف المتعاقبة في الشركة، والتي اضطرت، مثل شركات التكنولوجيا الأخرى الموجهة نحو النمو، إلى خفض التكاليف في العام الماضي أو نحو ذلك، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتدهور خلفية الاقتصاد الكلي.

وقال محللون ببنك "Wells Fargo" إن عمليات تسريح العمال من المحتمل أن تكون علامة على استمرار تركيز سبوتيفاي "على تحقيق أهداف الربحية، وليس رد فعل على الرياح الاقتصادية المعاكسة، وفقا لسي إن بي سي.

وأشاروا أيضًا إلى أن تخفيضات عدد الموظفين يمكن أن تحقق وفورات بنسبة 2% تقريبًا في نفقات التشغيل في عام 2024.

وخفضت سبوتيفاي 6% من قوتها العاملة، أو حوالي 600 موظف، في بداية العام، ثم سرحت 2% من الموظفين، أي ما يعادل حوالي 200 وظيفة، في يونيو.