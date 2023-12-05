"مصر للألومنيوم" ترفع أسعار منتجاتها 5 آلاف جنيه للطن خلال ديسمبر

كتبت- شيرين صلاح:

رفعت شركة مصر للألومنيوم أسعار منتجاتها خلال شهر ديسمبر الجاري بقيمة 5 آلاف جنيه للطن مقارنة بمستوياتها خلال شهر نوفمبر الماضي، وفقا لما قاله محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لمصراوي.

وارتفع سعر طن السلك إلى 108 آلاف جنيه مقابل 103 آلاف جنيه في شهر نوفمبر الماضي، وصعد سعر طن السلندرات إلى 95 ألف جنيه مقابل 90 ألف جنيه، وذلك دون إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

وارتفع سعر طن لفات الألومنيوم إلى نحو 105.5 ألف جنيه مقابل 100.5 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي، دون إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

وصعد سعر طن الشرائح الباردة إلى 108 آلاف جنيه مقابل 103 آلاف جنيه، وارتفع سعر طن اللفائف البارد إلى 106 آلاف جنيه مقابل 101 ألف جنيه خلال الشهر السابق.

وتستحوذ شركة مصر للألومنيوم على نسبة كبيرة من إنتاج السوق المحلي للألومنيوم، ويُستورد باقي الاحتياجات من الخارج، وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويا.

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج، وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.