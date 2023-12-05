اقتصادية قناة السويس توقع اتفاقية لإقامة مجمع لتكنولوجيا الطاقة الخضراء

كتب- مصطفى عيد:

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد الدمرداش، العضو المنتدب لشركة إنجازات، وجيف كاي، مدير عام شركة تشنت جلوبال، على اتفاقية تعاون استراتيجي، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ COP 28 المنعقدة حاليا بمدينة دبي الإماراتية.

وبحسب بيان من هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الثلاثاء، بهدف تطوير، وإنشاء وتشغيل مجمع صناعي متكامل لتكنولوجيا الطاقة الخضراء على مساحة إجمالية 2 مليون متر مربع، داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنظام المطور الصناعي.

وتم التوقيع داخل جناح الهيئة بالمنطقة الخضراء في مقر تنظيم القمة، ومن المقرر أن يتم توقيع الاتفاقية الإطارية، والانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والمالية خلال عام 2024، وفقا للبيان.

وقال وليد جمال الدين إن إنشاء منطقة صناعية حديثة للتكنولوجيا النظيفة يتسق مع جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ملف الاقتصاد الأخضر ويتفق مع رؤية مصر في ملف الطاقة، معربا عن سعادته بهذا المشروع الذي يحقق واحدة من أهم القطاعات الصناعية المستهدفة لدى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

فيما شهد وليد جمال الدين عددا من التوقيعات، أولها توقيع اتفاق مشروع توريد كهرباء مولدة من مصادر طاقة شمسية قدرة 7 ميجا لصالح شركة جوشي، تسند بمقتضاه شركة جوشي مشروع محطات الطاقة الشمسية الفوتوفولتية بمصنعها لتحالف شركة إنجازات وشركة CHINT Global، بحسب البيان.

كما شهد جمال الدين توقيع عقد تخصيص قطعة أرض بين شركة السويدي للتنمية الصناعية، وشركة جوشي الصينية العملاقة في إنتاج "الفايبر جلاس" لإنشاء امتداد للمصنع الحالي داخل مشروع "إندستريا السخنة"، ووقع عليه من الجانبين المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، وما شينياو، نائب المدير العام لشركة جوشي مصر.

ويستهدف التعاون بين الجانبين إنشاء مجمع صناعي على مساحة 60 ألف متر مربع، كامتداد للمصنع الحالي لمنتجات جوشي المستدامة الصديقة للبيئة الذي يتكون من 4 خطوط إنتاج، بتكلفة استثمارية 920 مليون دولار، وطاقة إنتاجية 350 ألف طن سنويًّا؛ حيث تستثمر جوشي نحو 8 ملايين دولار، مستفيدة من الحوافز التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وشهد جمال الدين أيضاً توقيع عقد تخصيص قطعة أرض صناعية بين شركة السويدي للتنمية الصناعية، إحدى الشركات التابعة لشركة السويدي إليكتريك، وشركة فيوتشرفيرت المملوكة لشركة شرقية هولدينج ليمتد بالإمارات العربية المتحدة، وذلك لإنتاج مواد المغذيات الزراعية على مساحة 127 ألف متر مربع داخل مشروع "السخنة 360".

ويستهدف التعاون بين الطرفين استثمار شركة فيوتشرفيرت مصر ما يصل إلى 50 مليون دولار للمرحلتين الأولى والثانية، لإنتاج مغذيات زراعية بطاقة 300 ألف طن في المرحلة الأولى، وفقا للبيان.