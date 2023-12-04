سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع 20 جنيها للجرام خلال تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين بحلول تعاملات المساء، وتراجع الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1867 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2400 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2800 جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3200 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 22400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2051 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 20.1 دولار بنسبة 1.01% مقارنة بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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