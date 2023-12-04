مصر تستضيف الورشة الثانية للمشروع العربي لبناء قدرات المؤسسات البريدية

كتب- علاء حجاج:

يستضيف البريد المصري الورشة الثانية للمشروع الإقليمي العربي لبناء قدرات المؤسسات البريدية في التجارة الإلكترونية، وتحسين جودة الخدمات البريدية والعمليات التشغيلية ذات الصلة "ORE3" خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر الجاري، بحسب بيان من البريد اليوم الاثنين.

وينظم الورشة المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، واللجنة العربية الدائمة؛ ويستضيفها البريد المصري بمقر المركز الإقليمي للتدريب البريدي بالقاهرة.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار سعي البريد نحو دعم تنفيذ استراتيجية الاتحاد البريدي العالمي التي تهدف إلى بناء قدرات المؤسسات البريدية.

وأضاف أن هذه الورشة تأتي استكمالاً للبرامج التدريبية المقرر تنفيذها في إطار خطة التنمية الإقليمية للاتحاد البريدي العالمي الخاصة ببلدان المنطقة العربية للفترة 2022-2025، وفقا لاستراتيجية أبيدجان وخطة عملها التي اعتمدها مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي.

وأوضح فاروق أن المشروع الإقليمي العربي لبناء قدرات المؤسسات البريدية في مجال التجارة الإلكترونية سيستمر خلال الدورة الحالية للاتحاد البريدي العالمي "2021-2025".

ويتضمن المشروع تنفيذ العديد من الأهداف التشغيلية مع القياس المستمر للتقدم المحقق خلال الدورة من خلال مؤشرات أداء الامتثال للحد الأدنى من المتطلبات التشغيلية والتقنية والتنظيمية لخدمات الشحن البريدي، وتكامل سلاسل الإمداد ودقة البيانات الإلكترونية المتبادلة، بالإضافة إلى جودة وموثوقية الخدمة من البداية إلى النهاية، وفقا لفاروق.

وأضاف أن البريد يسعى من خلال هذه الورشة إلى دعم تنفيذ المشروع الإقليمي الذي أعده المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي للنهوض بالفاعلية التشغيلية وتنمية التجارة الإلكترونية "ORE3".

ويهدف المشروع إلى بناء القدرات للمؤسسات البريدية العربية لتحقيق الجاهزية التشغيلية للتجارة الإلكترونية وتحسين جودة أداء خدمات التوصيل على مستوى الشبكة البريدية من البداية إلى النهاية، وذلك لتلبية احتياجات عملاء التجارة الإلكترونية من الأفراد ومنصات التجارة الإلكترونية، وأيضا لتوفير خدمات الشحن بجودة عالية وبأسعار اقتصادية، وفقا لفاروق.

وأشارت نرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري، إلى أن الورشة الثانية للمشروع الإقليمي العربي لبناء قدرات المؤسسات البريدية ستتناول العديد من الموضوعات الهامة التي تخدم أهداف المشروع الإقليمي ومراحله؛ للاستعداد التشغيلي للتجارة الإلكترونية، وتنفيذ خرائط الطريق وخطط أعمال المؤسسات البريدية.

ويتضمن برنامج ورشة العمل إجراء زيارات ميدانية للمشاركين لعدد من مقرات البريد المصري وهي "مركز التبادل والخدمات اللوجيستية بمطار القاهرة، ومركز البريد السريع بالعتبة، وإدارة الاستعلامات الدولية"؛ بهدف إتاحة الفرصة للمشاركين للإطلاع عملياً على ما توصل إليه البريد المصري من تطوير بما ساهم في رفع مستوى جودة الخدمة البريدية المقدمة للمواطنين، بحسب نيرمين حسن.

ويشارك في الورشة الثانية للمشروع الإقليمي العربي لبناء قدرات المؤسسات البريدية، 55 متدربًا من 18 دولة عربية وهي (مصر - السعودية - فلسطين - قطر - موريتانيا - السودان - الأردن - الصومال - جيبوتي - تونس - المغرب - الجزائر - ليبيا - الإمارات - السعودية - البحرين - اليمن - العراق).