سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يرتفع 40 جنيها للجرام بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 40 جنيها، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب انخفض في بداية تعاملات اليوم بقيمة 15 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس، وذلك قبل أن يقفز في منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1880 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2417 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2820 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3223 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 22560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2067 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 4.9 دولار بنسبة 0.24% مقارنة بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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