معيط: صندوق الـ30 مليار دولار يسهم في توفير التمويل المناخي بتكلفة مناسبة

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كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن إعلان دولة الإمارات إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، سيسهم في سد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وأضاف الوزير، خلال مشاركته في فعاليات قمة المناخ "COP 28" المنعقدة حاليا بمدينة دبي الإماراتية، أن ذلك يأتي ضمن جهود إيجاد إطار مشترك لمواجهة فجوة التمويل، على نحو ما دعت له مصر خلال رئاستها لقمة المناخ "COP 27" وخلال فعاليات يوم التمويل بشرم الشيخ لدفع مسار العمل البيئي وخدمة مصالح جميع الأطراف المعنية.

وأكد أن مبادرة تحويل جزء من المديونيات إلى أداة لمواجهة التغير المناخي تمنح دفعة قوية للاستثمارات الخضراء، بما يُسهم بفاعلية في التصدي للتحديات البيئية التي أصبحت من أكبر المعوقات فى مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة بالبلدان النامية التى تواجه أعباءً تمويلية ضخمة، وتتأثر بالتحديات المتشابكة والمتعاقبة التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.

وذكر الوزير أن أفريقيا تتحمل نسبة كبيرة من الفاتورة الباهظة للتغيرات المناخية الحادة والتدهور البيئي غير المسبوق، رغم أنها تساهم بقدر ضئيل لا يتجاوز 3% من حجم الانبعاثات الكربون العالمية.

وأوضح أن القارة الأفريقية قادرة على إحداث ثورة صناعية خضراء ترتكز على القوى البشرية، والموارد الطبيعية الوفيرة، وإمكانات الطاقة المتجددة والخضراء.

وأشار الوزير إلى أن التمويلات المناخية الميسرة تعد إحدى الأدوات الرئيسية والضرورية لتحقيق الاقتصادات الناشئة لمستهدفاتها التنموية، بحيث يتم ابتكار أدوات تمويل وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.

وأكد أن ذلك يأتي على نحو يساعد الدول النامية على تخفيف الضغوط التي فرضتها التحديات الاقتصادية؛ بما يسهم فى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين باعتبارها أولوية استراتيجية لأي دولة.