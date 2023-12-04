انخفاض أسعار البصل والفلفل الرومي وارتفاع الخيار بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار البصل والفلفل الرومي في سوق الجملة بالعبور، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، بينما ارتفع سعر الخيار البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 جنيهات و7.5 جنيه.

البطاطس بين 8 جنيهات و15 جنيها.

البصل بين 13 و20 جنيها، بانخفاض جنيهين.

الكوسة بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات، بانخفاض جنيه

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و8 جنيهات.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 10 جنيهات و14 جنيها.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع جنيه.

البامية بين 34 و40 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5.5 و7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الجوافة بين 5 جنيهات و13 جنيها.

الرمان بين 12 و22 جنيها.