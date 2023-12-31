سعر جرام الذهب في مصر يقفز بقيمة 1490 جنيها خلال 2023 (تفاعلي)

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب في السوق المحلي خلال عام 2023 بنحو 88.7% مقارنة بما كان عليه في نهاية 2022، وسط قفزات إلى مستويات تاريخية لم تحدث من قبل خلال ذات العام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3170 جنيها بتعاملات مساء اليوم الأحد مقابل 1680 جنيها خلال نفس اليوم من عام 2022، بقيمة زيادة للجرام الواحد 1490 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا تاريخيا خلال عام 2023 نتيجة زيادة سعر الدولار في السوق الموازي وارتفاع السعر العالمي لأوقية الذهب، وسجل أعلى مستوياته عند 3350 جنيها للجرام عيار 21 يوم الثلاثاء الماضي 26 ديسمبر.

ووفقا لتقرير تحليل فني لشركة جولد بيليون لتجارة لذهب، اليوم الأحد، فإن هناك العديد من الأسباب وراء هذا الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب خلال 2023 كان أهمها ارتفاع مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله خلال أول 9 أشهر من العام بمقدار 46.4 طن ذهب، بنسبة ارتفاع 20.5% مقارنة مع مجمل مشتريات الذهب لعام 2022 عند 38.5 طن.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى خفض الجنيه في يناير 2023 حيث انخفض من مستويات 24.7 جنيه للدولار إلى مستويات 32 جنيها للدولار، والسيولة المرتقب خروجها للسوق مع استحقاق شهادات الـ 25% في يناير المقبل، وبالتالي احتمالية زيادة الطلب على الذهب، إلى جانب ضخ سيولة نقدية خلال الشهور الأخيرة مع زيادة المرتبات والمعاشات انتقل جزء منها إلى أسواق الذهب، وفقا للتحليل.

وجاء أيضا من بين الأسباب التي يعود إليها ارتفاع أسعار الذهب في مصر: الحرب في غزة وتداعياتها الاقتصادية والمخاوف من تأثيراتها، وبالتالي ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن، خاصة أيضا مع توقعات بحدوث خفض جديد في سعر الصرف بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد الدولي.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور سعر الذهب خلال عام 2023 بشكل شهري، بحسب بيانات السوق.