بعد تقلبات.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر خلال تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر، خلال تعاملات المساء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 5 جنيهات في بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات بقيمة 15 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2113 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2714 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3170 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3623 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 25360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2063 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بانخفاض 2.63 دولار بنسبة 0.13% بنهاية تعاملات أمس الجمعة مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة، وفق بيانات بلومبرج، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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