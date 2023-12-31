"عبور لاند" ترفع أسعار منتجاتها للمرة الثانية في أسبوعين

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، اليوم الأحد، إن شركة "عبور لاند" للصناعات الغذائية قررت رفع أسعار بعض منتجاتها من الجبن والألبان بدءا من يوم السبت الموافق 6 يناير.

ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من إعلان الشركة رفع أسعار بعض المنتجات (في 23 ديسمبر الماضي)، بقيمة تتراوح بين جنيه و5 جنيهات، باختلاف الأصناف والأنواع.

وبحسب المنوفي، رفعت الشركة سعر جبن عبور لاند تتراباك 500 جرام إلى 417 جنيها جملة للكرتونة 12 عبوة مقابل 406 جنيهات لتباع العبوة بنحو 34.75 جنيه، مقابل 33 جنيها قبل الزيادة.

كذلك رفعت الشركة سعر جبن عبور لاند تتراباك بلس 250 جراما إلى 471 جنيها جملة للكرتونة 27 عبوة مقابل 455 جنيها لتباع العبوة بنحو 17.5 جنيه، مقابل 17 جنيها قبل الزيادة.

ورفعت الشركة كرتونة لبن عبور لاند 1 لتر 12 عبوة إلى 386 جنيها جملة للكرتونة مقابل 375 جنيها، لتباع العبوة بنحو 32 جنيها، مقابل 31 جنيها قبل الزيادة.

وارتفع سعر كرتونة لبن عبور لاند كامل الدسم كيس 500 ملي تحتوي على 24 عبوة إلى 351 جنيها، مقابل 340 جنيها قبل الزيادة، لتباع العبوة بنحو 15 جنيها، مقابل 14 جنيها قبل الزيادة.

كانت شركة عبور لاند قررت خفض أسعار بعض منتجاتها بدءا من 14 أكتوبر الماضي، وذلك ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقها رئيس الوزراء.

وفيما يلي قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة بدءا من السبت المقبل 6 يناير:

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المواد الغذائية: "عبور لاند" ترفع أسعار منتجاتها من الجبن والألبان