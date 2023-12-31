البورصة تواصل الارتفاع مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.82% إلى مستوى 24894 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.19%، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.34%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 11.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 11.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 22.6 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1.4% إلى مستوى 24691 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.