قفزات كبيرة للبصل والسكر.. كيف ارتفعت أسعار 10 سلع غذائية خلال 2023؟

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار العديد من السلع الزراعية والغذائية زيادة ملحوظة خلال عام 2023، والتي يأتي على رأسها البصل والسكر والتي تجاوزت الزيادة فيها نسبة 100%، بحسب بيانات حكومية.

وبحسب ما كشفته النشرة اليومية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لليوم الأحد، فإن أسعار البصل ارتفعت بنسبة 365% خلال عام 2023، كما ارتفعت أسعار السكر بنسبة 122%.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا أمس، باعتبار 7 سلع (زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض) من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول، وذلك لمدة 6 أشهر.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا آخر بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة المعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، يترأسها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وتضم أمانة اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية (وزارات التموين والتخطيط والزراعة والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية).

وشهدت أسعار العديد من السلع بمصر ارتفاعات خلال عام 2023 وذلك نتيجة لاستمرار التداعيات الاقتصادية لحرب روسيا وأوكرانيا، وتأثير هبوط الجنيه مقابل العملات الأجنبية، إلى جانب تداعيات حرب غزة المستمرة حاليا.

ويرصد مصراوي في السطور التالية تطور أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية خلال عام 2023 ونسبة الزيادة فيها، بحسب بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء:

البصل

نهاية 2023: 27.37 جنيه.

نهاية 2022: 5.88 جنيه.

نسبة الزيادة: 365.5%.

السكر

نهاية 2023: 39.69 جنيه.

نهاية 2022: 17.85 جنيه.

نسبة الزيادة: 122.4%.

الجبن الأبيض

نهاية 2023: 124.60 جنيه.

نهاية 2022: 78.62 جنيه.

نسبة الزيادة: 58.5%.

اللبن السائب

نهاية 2023: 25.60 جنيه.

نهاية 2022: 16.35 جنيه.

نسبة الزيادة: 56.6%.

البطاطس

نهاية 2023: 14.42 جنيه.

نهاية 2022: 9.37 جنيه.

نسبة الزيادة: 53.9%.

المسلى الصناعي

نهاية 2023: 70.98 جنيه.

نهاية 2022: 46.61 جنيه.

نسبة الزيادة: 52.3%.

زيت عباد الشمس

نهاية 2023: 64.56 جنيه.

نهاية 2022: 50.46 جنيه.

نسبة الزيادة: 27.9%.

الطماطم

نهاية 2023: 9.29 جنيه.

نهاية 2022: 7.36 جنيه.

نسبة الزيادة: 26.2%.

الدقيق المعبأ

نهاية 2023: 21.73 جنيه.

نهاية 2022: 17.98 جنيه.

نسبة الزيادة: 20.9%.

الفول المعبأ

نهاية 2023: 38.91 جنيه.

نهاية 2022: 34.66 جنيه.

نسبة الزيادة: 12.3%.