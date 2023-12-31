هبوط سعر الدينار الكويتي وارتفاع الريال القطري اليوم في البنك الأهلي

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الدينارالكويتي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه الخميس الماضي، فيما ارتفع سعر بيع الريال القطري قرشا، بينما استقرت أسعار عدد من العملات العربية الأخرى، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية في البنك الأهلي

الدينار الكويتي: 99.55 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و100.43جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشا.

سعر الريال السعودي: 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 8.38 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 79.46 جنيه للشراء، و81.84 جنيه.

سعر الريال القطري: 7.80 جنيه للشراء، و8.47 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردني: 42.77 جنيه للشراء، و43.46 جنيه للبيع.