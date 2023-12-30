465 مليار دولار زيادة بثروات أغنى 10 أشخاص في العالم خلال 2023

كتب- مصطفى عيد:

قفز مجموع ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم بشكل كبير خلال عام 2023، حيث زاد بنسبة 46.1% مقارنة بما كان عليه في نهاية عام 2022، وفقا لبيانات شبكة بلومبرج.

ووفقا بيانات الشبكة، زاد مجموع ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم بصافي 465.4 مليار دولار ليصل إلى تريليون و474 مليار دولار.

وزادت ثروات الأشخاص العشر الأغنى في العالم جميعا، وكان المتصدر الأمريكي إيلون ماسك صاحب أكبر مكاسب خلال العام الجاري بقيمة زيادة 92 مليار دولار، ثم مواطنه مارك زوكربيرج بقيمة زيادة 82.5 مليار دولار، ثم جيف بيزوس بزيادة 69.9 مليار دولار.

ومثلت الزيادة في ثروات المليارديرات الثلاثة والبالغ مجموعها نحو 244.4 مليار دولار، نسبة 52.5% من مجموع الزيادة في ثروات الأغنياء العشر، أي أكثر من نصف هذه الزيادة.

ويرصد مصراوي في السطور التالية تطور ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم منذ بداية العام الجاري بنهاية تعاملات أمس الجمعة 29 ديسمبر 2023، آخر تعاملات العام، بحسب بيانات شبكة بلومبرج.

ترتيب أغنى 10 أشخاص في العالم وتطورات ثرواتهم خلال 2023:

1- الأمريكي إيلون ماسك

الثروة: 229 مليار دولار.

الزيادة: 92 مليار دولار.

2- الفرنسي برنار أرنو

الثروة: 179 مليار دولار.

الزيادة: 17 مليار دولار.

3- الأمريكي جيف بيزوس

الثروة: 177 مليار دولار.

الزيادة: 69.9 مليار دولار.

4- الأمريكي بيل جيتس

الثروة: 141 مليار دولار.

الزيادة: 31.5 مليار دولار.

5- الأمريكي ستيف بالمر

الثروة: 131 مليار دولار.

الزيادة: 45 مليار دولار.

6- الأمريكي مارك زوكربيرج

الثروة: 128 مليار دولار.

الزيادة: 82.5 مليار دولار.

7- الأمريكي لاري بيج

الثروة: 126 مليار دولار.

الزيادة: 43.5 مليار دولار.

8- الأمريكي لاري إليسون

الثروة: 123 مليار دولار.

الزيادة: 31.1 مليار دولار.

9- الأمريكي سيرجي برين

الثروة: 120 مليار دولار.

الزيادة: 40.6 مليار دولار.

10- الأمريكي وارن بافيت

الثروة: 120 مليار دولار.

الزيادة: 12.3 مليار دولار.