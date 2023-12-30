وزير التجارة: من الأفضل استمرار برنامج دعم الصادرات الحالي بنفس القواعد

كتبت- شيرين صلاح:

عقد مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات اجتماعه الـ 32 برئاسة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة اليوم.

وناقش الأعضاء البرنامج المقترح تطبيقه لدعم الصادرات خلال السنوات الثلاث اعتباراً من أول يوليو 2023 وحتى نهاية يونيو 2026، وأكد رئيس مجلس إدارة الصندوق أن البرنامج المطبق حالياً أسفر عن نتائج إيجابية على نمو الصادرات المصرية، وأنه من الأفضل استمرار نفس البرنامج بنفس نسب المساندة والقواعد الحالية.

واستعرض المجلس أيضا موقف مشروع ميكنة برنامج رد أعباء الصادرات، مؤكدا أهمية الانتهاء منه في القريب العاجل.

كما ناقش المجلس أيضا برنامج مساندة الشحن الجوي المقدم لشركة مصر للطيران للشحن الجوي.

حضر الاجتماع السيد القصير وزير الزراعة، والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات، وأحمد كجوك نائب وزير المالية.

وقال وزير الزراعة إن برنامج مساندة الشحن الجوي مهم جداً للصادرات الزراعية سريعة التلف، وإنه من المهم الحفاظ على حصة هذه الصادرات في الأسواق الخارجية خاصة أنها من الصادرات عالية القيمة في قائمة الصادرات الزراعية المصرية.

كما ناقش مجلس إدارة الصندوق مساندة صادرات الخدمات بالإضافة إلى البرامج الحالية لمساندة الصادرات السلعية، حيث وافق مجلس إدارة الصندوق مبدئياً على مساندة صادرات خدمات التصميم الإلكتروني.

وقال الدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مساندة خدمات التصدير الإلكتروني تعتبر من أهم خطوات دعم الابتكار وتعميق الصناعة خاصة صناعة السيارات، وإن القيمة المضافة لهذه الصناعة مصدرها العنصر البشري.

وأضاف عثمان أن وزارة الاتصالات وضعت برنامجاً لجذب الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

من جانبه، أكد وزير التجارة أهمية تعزيز الموارد الذاتية للصندوق لضمان استدامة البرنامج الذي يعتبر إحدى أهم آليات الدولة لتنمية الصادرات والاستثمارات.

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لضمان موارد متنامية ومستدامة للصندوق ستمكن الصندوق من تنفيذ كافة التزاماته تجاه المصدرين بشكل مستقر.