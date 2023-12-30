سويفل من تحذيرات الشطب بالبورصة الأمريكية إلى التحول للربح وصعود السهم

كتب- علاء حجاج:

تمكنت شركة سويفل القابضة لحلول تكنولوجيا التنقل، من تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية إيجابية وصافي أرباح خلال النصف الأول من 2023، بحسب ما أعلنته الشركة، وهو ما يأتي بعد أن كانت الشركة تواجه تهديدا بالشطب من بورصة ناسداك نهاية العام الماضي بسبب انخفاض قيمة السهم لأقل من دولار.

وبدأت رحلة "سويفل" في بورصة "ناسداك" الأمريكية في نيويورك في العام الماضي، كإحدى الشركات الناشئة التي بزغ نجمها، وهو ما أدى إلى اندماجها مع شركة "كوينز جامبيت" الأمريكية في يوليو 2021، بتقييمٍ يصل إلى 1.5 مليار دولار.

ونتج عن الاندماج شركة تحمل اسم "سويفل هولدينجز كورب"، والتي أُدرجت في "ناسداك" بسعر 10 دولارات للسهم، وبدأ التداول على السهم بتاريخ 31 مارس 2022، قبل أن يهبط سعر السهم لأقل من دولار خلال الشهور الأخيرة، قبل أن يرتفع السهم بنحو 82% في ديسمبر الجاري، حيث وصل إلى 1.67 دولار خلال تعاملات أمس.

وتمنح القواعد المنظمة ببورصة ناسداك الشركات التي ينخفض قيمة سهمها عن دولار واحد مهلة 30 يوم تداول للسهم، بعد ذلك تخاطب الشركة لرفع سهمها فوق الدولار خلال مهلة قدرها 180 يوما، وإذا استمر بأقل من دولار للسهم يتم منحها فترة سماح أخرى لمدة 180 يوما أخرى، وهو ما تجاوزته الشركة على ما يبدو مع تقلبات لسهم السهم أعلى وأقل من دولار.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الصادرة منذ أيام قليلة، تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية بقيمة 2.2 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، فيما بلغ صافي الربح 2.1 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بإجمالي خسائر 161.6 مليون دولار في الفترة المقارنة من عام 2022.

وبلغ الربح التشغيلي 13.4 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بخسائر تشغيلية قدرها 56 مليون دولار في الفترة المقارنة من عام 2022.

وقال مصطفى قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة سويفل، في بيان للشركة، إن الشركة نجحت في إدارة التحول نحو الربحية في أشهر قليلة فقط، على الرغم من الانكماش الاقتصادي الكلي، وتحقيق جميع الأهداف المحددة في استراتيجية لتحسين المحفظة الاستثمارية.

وأضاف قنديل أن الشركة تعمل الآن على خلق قيمة كبيرة لمساهميها، وهي في وضع يسمح لها بالنمو المربح وتعزيز التوسعات في الأسواق ذات الإيرادات المرتفعة.

وبعد 30 يونيو 2023، واصلت سويفل اتخاذ خطوات واسعة لتعزيز مركزها المالي، وأكملت الشركة عملية بيع نقدي بالكامل لإحدى شركاتها التابعة Urbvan، والتي تمثل حوالي 7% من إيرادات سويفل، وفقا للبيان.

وخلال العام الماضي وضعت الشركة أهدافا استراتيجية تمثلت في تحولها للربحية في 2023، وإن كان بمبلغ ضئيل، على أن تحقق نحو 13 مليون دولار صافي ربح في 2024، لتعيد ضخ الأرباح التي تحققها في إعادة تشغيل الرحلات التي أوقفتها عام 2022.

كان يوسف سالم الرئيس التنفيذي للشئون المالية بشركة سويفل هولدينج، كشف في تصريحات سابقة منتصف العام الماضي، بعضا من ملامح خطط الشركة لإعادة هيكلة خدماتها في مصر، والتي تمثلت في رفع أسعار خدمات نقل الأفراد داخل المدن بنسبة تراوحت ما بين 10 و20% بحسب كل خط سير ومسافته، ووقف بعض خطوط السير التي لا تحقق الجدوى الاقتصادية، وذلك سعيًا وراء التحول نحو الربحية.

وأوقفت سويفل خدمة نقل الأفراد داخل المدن في باكستان، مع الإبقاء على خدمة التنقل بين المدن لربط كراتشي وإسلام آباد ولاهور بباقي المدن خلال 2022.

كما تخلت الشركة عن نحو ثلث موظفيها في محاولة منها لتحقيق الأرباح لتقليل التكاليف لوصول الشركة للربحية في عام 2023 بدلًا من العام الذي يليه 2024، واعتمدت بعض العمليات والخطوات الإدارية داخل الشركة على التكنولوجيا بشكل رئيسي بدلًا من الموظفين ليساعد في الإسراع من وتيرة العمل وتحسين أداء الشركة، وهو ما يساعد في النهاية في الإسراع نحو تحقيق الأرباح.

وتقدم سويفل 4 خدمات في مصر هي نقل الأفراد داخل المدن، ونقل الأفراد ما بين المدن، وخدمات النقل لقطاع الشركات والمؤسسات، وخدمة استئجار سيارات النقل الجماعي الخاصة.