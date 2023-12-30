خريطة الأسعار: زيادة الحديد والطماطم والبوري وهبوط البلطي وقفزة الذهب

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، بحسب بيانات بوابة السلع المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وقفز سعر الذهب بنحو 50 جنيها خلال التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن في الأسواق بتعاملات اليوم السبت (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد بالأسواق اليوم.. والطن فوق 40 ألف جنيه (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الطماطم والبصل وانخفاض البطاطس بسوق العبور اليوم السبت

هبوط أسعار السمك البلطي والمكرونة وزيادة البوري اليوم بسوق العبور

أسعار اللحوم والجبن والزيت والسكر في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

بعد قفزته الصباحية.. سعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات