قفزة لأسعار الذهب العالمية في 2023 ورقم قياسي بنهاية العام (تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2023، بنسبة 13.1% مقارنة بنهاية تعاملات 2022، وذلك بعد انتهاء تعاملات العام الجاري بنهاية تعاملات أمس الجمعة.

ووصل سعر أوقية الذهب عالميا بنهاية تعاملات أمس إلى 2063 دولارا مقابل 1824 دولارا بنهاية تعاملات عام 2022 بزيادة 239 دولارا.

وسجل سعر الذهب العالمي رقما قياسيا جديدا خلال تعاملات أمس، وذلك عند مقارنة السعر بنهاية كل شهر، وذلك بعد أن كان وصل إلى رقم قياسي جديد خلال الشهر في وسط التعاملات عند مستوى نحو 2135 دولارا.

وتلاحظ الصعود القوي لأسعار الذهب في الشهور الثلاثة الأخيرة مع اندلاع الحرب في غزة، إلى جانب الحديث عن اقتراب البنك المركزي الأمريكي من إنهاء دورته التشديدية لأسعار الفائدة، واقتراب قراره بخفض الفائدة خلال العام المقبل.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار الذهب العالمية للأوقية (31.1 جرام) خلال عام 2023 بشكل شهري، وذلك وفقا لبيانات شبكة بلومبرج.