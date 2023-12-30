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BBC

بعد قفزته الصباحية.. سعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات

01:40 م السبت 30 ديسمبر 2023

أسعار الذهب

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كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر، بمنتصف التعاملات، عند مستواه في تعاملات الصباح، بحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع بنحو 50 جنيها بتعاملات الصباح مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يستقر بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2107 جنيهات للجرام.

وبقى سعر الذهب عيار 18 ثابتا عند 2709 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3160 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3611 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 25280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2063 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بانخفاض 2.63 دولار بنسبة 0.13% بنهاية تعاملات أمس الجمعة مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس، وفق بيانات بلومبرج، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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