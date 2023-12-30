هبوط أسعار السمك البلطي والمكرونة وزيادة البوري اليوم بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستويات أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفعت أسعار الكابوريا، والجمبري، والسبيط، والبوري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 61 و65 جنيها، بانخفاض جنيهين.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 و115 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 جنيها و410 جنيهات، بارتفاع 30 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و230 جنيها، بارتفاع 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 110 جنيهات و230 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات، بارتفاع 5 جنيهات.