ارتفاع أسعار الطماطم والبصل وانخفاض البطاطس بسوق العبور اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل، والفاصوليا بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم السبت، عند مستويات أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل انخفضت أسعار البطاطس والباذنجان البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و8.5 جنيه، بارتفاع جنيه.

البطاطس بين 5 جنيهات و12 جنيها، بانخفاض جنيه.

البصل بين 10 جنيهات و25 جنيها، بارتفاع جنيه.

الكوسة بين 7 جنيهات و15 جنيها.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 5.5 و8.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الملوخية بين 7 و8 جنيهات.

الخيار الصوب بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الخيار البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

البامية بين 40 و45 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 و9 جنيهات.

اليوسفي بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 12 و26 جنيها.

الكانتلوب بين 7.5 و9.5 جنيه.