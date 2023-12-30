زيادة أسعار الفواتير الشهرية وباقات إنترنت المحمول بشركات الاتصالات .

كتب- علاء حجاج:

قالت مصادر بسوق الاتصالات إن أنظمة الفواتير الشهرية وباقات إنترنت المحمول شهدت زيادة هي الأخرى بنسبة تراوحت بين 10 و15%، وذلك بعد إعلان زيادة أسعار كروت الفكة بنسبة 10%.

وأضافت المصادر، لمصراوي، أن زيادة أسعار باقات إنترنت المحمول والفواتير الشهرية تأتي ضمن حزمة قرارات وافق عليها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤخرا، والتي تضمنت زيادة أسعار كروت الفكة.

وتلقى عدد من عملاء شركات المحمول رسالة نصية تخطرهم بزيادة سعر اشتراك الفاتورة بداية من فاتورة شهر فبراير.

كانت مصادر في سوق الاتصالات، قالت لمصراوي الخميس الماضي، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق على زيادة أسعار كروت الفكة فقط بنسبة 10% دون المساس بكروت الشحن المتعلقة بتجديد الباقات.

وأوضحت المصادر أن الزيادة المقررة في أسعار الكروت الفكة ستطبق على شركات المحمول الأربعة.

وتمنح كروت الفكة وحدات لعملائها لاستخدامها في حال انتهت كوتة الباقة الخاصة بهم لحين حلول موعد تجديد الباقة الأصلية، وأكدت المصادر أنه لم يتم إقرار أي زيادة في أسعار كروت الشحن أو باقاتها.

ويعمل في السوق المصري 4 شركات بخدمات المحمول هي: فودافون وأورنج واتصالات ووي، ويصل عدد عملاء المحمول في مصر إلى نحو 104 ملايين عميل.