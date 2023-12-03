تضم العقدة وقابيل.. إعادة تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي



كتبت- شيماء حفظي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بإعادة تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي لمدة 4 سنوات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الأحد، تشمل عضوية الجمعية العمومية للصندوق وزيرة التخطيط، والدكتور صادق يوسف مجدي، والدكتور فاروق عبد الباقي العقدة، وحسين حسن شكري، والدكتور هشام أحمد محمود عكاشة، والدكتور زياد أحمد بهاء الدين، والمهندس طارق قابيل، والدكتور خالد عبد العزيز، ووزير المالية، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي.

وأشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بالتشكيل الجديد.

وقالت إن الصندوق السيادي يهدف في الأساس إلى خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب، والحفاظ على حقوق الاجيال القادمة، وهو يعد الذراع الاستثماري للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030 ويحافظ علي حقوق الأجيال القادمة ويعظم استغلال الأصول والموارد المتاحة ويحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.

وتأسس صندوق مصر السيادي في عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية و الأجنبية.

وتقوم الجمعية العمومية وفق القانون المنظم لعمل صندوق مصر السيادي بعدة مهام أساسية على رأسها متابعة أداء الصندوق وتقييمه ومدى تحقيقه لأغراضه، ووضع استراتيجية الصندوق، ورسم السياسات المستقبلية، وتطبيق قواعد وآليات الحوكمة.

كما تتضمن مهام الجمعية النظر في التقرير السنوي المقدم من مجلس الإدارة وخطة العمل للسنه المالية التالية، واعتماد القوائم المالية السنوية وعدد آخر من المهام التي تضمن للصندوق أداء دوره وتحقيق أهدافه وفق القانون المنظم لعمله، وفقا للبيان.