بزيادة تصل إلى 17 جنيها للعبوة.. ارتفاع أسعار حلاوة "البوادي"

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، لمصراوي، إن شركة البوادي للمنتجات الغذائية رفعت أسعار عدد من منتجاتها بنهاية نوفمبر الماضي.

وبحسب المنوفي، رفعت الشركة سعر عبوة الحلاوة 135 جراما إلى 22 جنيها مقابل 18 جنيها (السعر منذ منتصف أغسطس)، كما ارتفع سعر العبوة 285 جراما إلى 43 جنيها، مقابل 33 جنيها قبل الزيادة.

وزاد سعر العبوة 590 جراما إلى 80 جنيها مقابل 69 جنيها، وارتفع سعر العبوة 780 جراما إلى 105 جنيهات، مقابل 86 جنيها، ورفعت الشركة سعر العبوة 970 جراما إلى 130 جنيها، مقابل 113 جنيها.