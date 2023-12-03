توقيع اتفاقية لإتاحة شراء الذهب "أونلاين" عبر البطاقات لأول مرة في مصر

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة "بيتابس مصر" لحلول المدفوعات بين الشركات، في بيان لها اليوم الأحد، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "منجم mnGm"، لتداول المعادن الثمينة الرقمية، التابعة لشركة "إيفولف" للاستثمار القابضة.

وقالت الشركة إن هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها في السوق المصري، حيث تتيح حلول الدفع الرقمي عبر البطاقات للعملاء والمستثمرين الراغبين في الشراء والاستثمار في المعادن الثمينة أونلاين وعلى رأسها الذهب.

وتتيح الاتفاقية إجراء المدفوعات باستخدام البطاقات من خلال شركة "منجم mnGm"، وهو ما سيتيح للعملاء شراء وبيع وتخزين وطلب تسليم ذهب 999.9 (عيار 24) من خلال طريقة إلكترونية بسيطة، وفقا للبيان.

وأوضحت الشركة أنه من خلال "منجم" يمكن للعملاء شراء الذهب بحد أدنى 0.1 جرام. أو شراء سبائك فعلية بحد أدنى 8 جرامات (عيار 24).

وقال كريم عيادة، المدير العام لشركة "بيتابس مصر"، إن الشراكة مع "منجم" تدعم توجه الشركة بتسهيل المعاملات المالية في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الشركة تدرك أهمية الذهب باعتباره وسيلة استثمارية تقليدية وموثوقة وذلك من منطلق درايتها الكبيرة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذكر الدكتور سامح الترجمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إيفولف للاستثمار القابضة"، أن هذه الشراكة تدعم تسهيل الاستثمار في المعادن الثمينة وتعظيم القيمة لجميع أفراد المجتمع، وذلك من خلال توفير حلول الدفع الرقمي عبر البطاقات عند تداول الذهب.